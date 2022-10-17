Menu
Vosem razgnevannyh zhenschin 2022, season 1

Vosem razgnevannyh zhenschin season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Vosem razgnevannyh zhenschin Seasons Season 1
Восемь разгневанных женщин 18+
Title Сезон 1
Season premiere 17 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 1 hour 20 minutes
"Vosem razgnevannyh zhenschin" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Восемь разгневанных женщин» события разворачиваются в самом обычном салоне красоты в одном из небольших городков нашей необъятной страны. Всем здесь заправляет бизнес-вумен и первоклассный парикмахер – такая же простая русская женщина, как и все ее клиентки. Больше, чем свою работу, она любит только выслушивать истории, которые приносят ей посетительницы. Ведь, как известно, салон красоты – это место не только для маникюра и стрижки, но и для душевных излияний. Кто-то запутался в любовных интригах, кто-то ссорится с детьми, а кто-то борется за главенство в семье с тираном-мужем.

Series rating

0.0
Rate 0 vote

Vosem razgnevannyh zhenschin List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
17 October 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
17 October 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
17 October 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
17 October 2022
Серия 5
Season 1 Episode 5
17 October 2022
Серия 6
Season 1 Episode 6
17 October 2022
Серия 7
Season 1 Episode 7
17 October 2022
Серия 8
Season 1 Episode 8
17 October 2022
