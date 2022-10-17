В 1 сезоне сериала «Восемь разгневанных женщин» события разворачиваются в самом обычном салоне красоты в одном из небольших городков нашей необъятной страны. Всем здесь заправляет бизнес-вумен и первоклассный парикмахер – такая же простая русская женщина, как и все ее клиентки. Больше, чем свою работу, она любит только выслушивать истории, которые приносят ей посетительницы. Ведь, как известно, салон красоты – это место не только для маникюра и стрижки, но и для душевных излияний. Кто-то запутался в любовных интригах, кто-то ссорится с детьми, а кто-то борется за главенство в семье с тираном-мужем.