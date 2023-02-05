В 1 сезоне сериала «Без прикрытия» зрители знакомятся с невезучим полицейским Григорием. Он служит оперуполномоченным, однако совсем не пользуется уважением коллег и уж тем более криминальных элементов. Как он ни старается, преступники его не боятся, начальство помыкает, а повышение не светит. Зато его брат-близнец устроился намного лучше. Несмотря на то что у парней общее лицо, характеры у них совершенно противоположные. Богдан известен всему преступному миру как первоклассный вор по прозвищу Вольный. Он живет «по понятиям», а перед ним все трепещут. Кто поможет Грише, как не родной брат?