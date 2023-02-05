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Без прикрытия 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Без прикрытия
Киноафиша Сериалы Без прикрытия Сезоны Сезон 1

Без прикрытия 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Без прикрытия»

В 1 сезоне сериала «Без прикрытия» зрители знакомятся с невезучим полицейским Григорием. Он служит оперуполномоченным, однако совсем не пользуется уважением коллег и уж тем более криминальных элементов. Как он ни старается, преступники его не боятся, начальство помыкает, а повышение не светит. Зато его брат-близнец устроился намного лучше. Несмотря на то что у парней общее лицо, характеры у них совершенно противоположные. Богдан известен всему преступному миру как первоклассный вор по прозвищу Вольный. Он живет «по понятиям», а перед ним все трепещут. Кто поможет Грише, как не родной брат?

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Список серий сериала Без прикрытия График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
5 февраля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
5 февраля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
5 февраля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
5 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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