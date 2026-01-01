В 1 сезоне сериала «Бармент» события разворачиваются в одном российском городке, где живет и работает молодой мужчина Алексей Калинин. Его призвание – непростая и зачастую опасная служба, он капитан полиции, опытный оперуполномоченный. Каждый день он выслеживает и ловит преступников, а заниматься ничем другим герой попросту не умеет. Но его жизнь переворачивается с ног на голову, когда неожиданно умирает его отец. Бар, которым много лет управлял старик, переходит по наследству к сыну. Сперва тот решает его продать. Но покупателем оказывается бизнесмен Щербаков, к которому у полицейского давно есть профессиональный интерес.