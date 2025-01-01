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Алиби Феникса 2023, 1 сезон

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Киноафиша Сериалы Алиби Феникса Сезоны Сезон 1

Алиби Феникса
Название Сезон 1
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Алиби Феникса»

В 1 сезоне сериала «Алиби Феникса» события разворачиваются в городке под Питером, где на побережье Финского залива уже пять лет живет местный «отшельник» – мужчина по имени Георгий Белоног. В прошлом он служил в полиции и был майором, раскрывал сложные дела и жил с любимой женщиной. Но его подкосила череда бед, произошедшая в его семье. Сперва родной отец Георгия не вернулся домой, а сослуживцы закрыли расследование, заранее объявив мужчину мертвым. Затем жена героя ушла от него и уехала в другой город, не объяснив причину разрыва. Отчаявшись, он покупает вагончик и перебирается на побережье наедине с собакой Каспером.

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Список серий сериала Алиби Феникса График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
График выхода всех сериалов
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