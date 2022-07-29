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Без пары 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Без пары
Киноафиша Сериалы Без пары Сезоны Сезон 1

Uncoupled
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Без пары»

В 1 сезоне сериала «Без пары» в свои 45 лет Майкл считает себя абсолютно счастливым человеком. Он живет в Нью-Йорке со своим любимым человеком. Они находятся в отношениях уже 17 лет, и Майкл уверен, что им предстоит встретить старость вместе. Каково же было удивление мужчины, когда его партнер внезапно заявил о том, что им необходимо расстаться. Идеальный мир рухнул в одночасье. В первую же ночь Майклу приходится столкнуться с двумя кошмарами: ощутить нехватку человека, которого он считал родственной душой, и внезапно обнаружить себя одиноким немолодым геем в большом городе.

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Список серий сериала Без пары График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Глава 1 Chapter 1
Сезон 1 Серия 1
29 июля 2022
Глава 2 Chapter 2
Сезон 1 Серия 2
29 июля 2022
Глава 3 Chapter 3
Сезон 1 Серия 3
29 июля 2022
Глава 4 Chapter 4
Сезон 1 Серия 4
29 июля 2022
Глава 5 Chapter 5
Сезон 1 Серия 5
29 июля 2022
Глава 6 Chapter 6
Сезон 1 Серия 6
29 июля 2022
Глава 7 Chapter 7
Сезон 1 Серия 7
29 июля 2022
Глава 8 Chapter 8
Сезон 1 Серия 8
29 июля 2022
График выхода всех сериалов
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