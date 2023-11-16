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Уголь 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Уголь
Киноафиша Сериалы Уголь Сезоны Сезон 1

Уголь 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 ноября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Уголь»

В 1 сезоне сериала «Уголь» в центре событий окажется советская семья шахтеров, в которой мастерство передается из поколения в поколение. Эта история берет свое начало в 90-е годы, когда большое многонациональное государство находится на грани развала, и продолжается по 2015 год. Работа каждого шахтера порождает огромное количество стрессовых ситуаций. Никто из них не может с уверенностью сказать, удастся ли ему в этот вечер вернуться домой живым и невредимым или он навсегда останется под землей. Провожая на службу любимого супруга и отца, близкие встревоженно ждут его возвращения назад.

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Уголь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
16 ноября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
16 ноября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
16 ноября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
16 ноября 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
16 ноября 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
16 ноября 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
16 ноября 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
16 ноября 2023
График выхода всех сериалов
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