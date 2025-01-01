Эта премьера показала куда более страшную версию Фредди Крюгера: как «Чёрный телефон» стал «Кошмаром на улице Вязов» для зумеров

Когда выйдет «Оно: Добро пожаловать в Дерри»? Точная дата, актеры и первые подробности самого жуткого сериала 2025 года

«Под “Ваську” я уснул, а “Ронин” посмотрел на одном дыхании»: зрители выбрали самый сильный детектив — кажется, «Невского» никому не переплюнуть

У нового сезона «Эйфории» будет кое-что от «Интерстеллара»: HBO пошли ва-банк — и даже 3 года ожидания уже кажутся оправданными

Разврат, интим и море крови: утечка новостей по сериалу God of War - Amazon готовит тестостероновую «Игру престолов»

Проложил дорогу «Фишеру» и «Чикатило»: основан ли сериал «Мосгаз» на реальных событиях – ему уже 13 лет, а рейтинг не падает ниже 7.4

«Самый изобретательный»: Стивен Кинг восхищается Спилбергом за создание этого боевика — легендарные «Челюсти» лишь его тень

Apple TV чуть не лишились лучшего камео Ривза: виной всему — Барак Обама

Король умер, да здравствует король: почему в финал 2 сезона «Песочного человека» Нетфликс впихнули Смерть

Лучший сезон «Мосгаза», после которого Черкасов больше никогда не станет великим: рейтинг россиян