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Фальшивый флаг 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Фальшивый флаг
Киноафиша Сериалы Фальшивый флаг Сезоны Сезон 1

Фальшивый флаг 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Фальшивый флаг»

В 1 сезоне сериала «Фальшивый флаг» по российскому и мировому телевидению сообщают информацию о том, что в отеле Кипра произошло похищение. Представители турецких спецслужб размещают снимки главных подозреваемых. Все они являются уроженцами Российской Федерации, имеющими двойное гражданство. В средствах массовой информации муссируется версия о том, что эти люди являются шпионами и готовили операцию много лет. Полковник ФСБ Турбин принимается за расследование. Он отдает распоряжение задержать пятерых людей, попавших под подозрение.

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Фальшивый флаг» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
24 мая 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
24 мая 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
24 мая 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
24 мая 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
24 мая 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
24 мая 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
24 мая 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
24 мая 2023
График выхода всех сериалов
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