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Фронтовая любовь , 1 сезон

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Киноафиша Сериалы Фронтовая любовь Сезоны Сезон 1

Фронтовая любовь
Название Сезон 1
Количество серий 4
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Фронтовая любовь»

В 1 сезоне сериала «Фронтовая любовь» действие происходит во время боевых действий. Страна переживает не самый легкий период, судьбы огромного количества людей рушатся. В центре событий оказывается военный корреспондент, который отправляется на фронт, чтобы написать журналистский материал. Он встречает женщину, которая сразу пробуждает в нем интерес. Но она не свободна. Спустя некоторое время репортер узнает, что его новая знакомая является супругой влиятельного человека. Она столкнулась с большими неприятностями. Герои познают всю сладость и боль запретной любви, а также пройдут через множество испытаний.

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Список серий сериала Фронтовая любовь График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
График выхода всех сериалов
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