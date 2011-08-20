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Салями 2011, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Салями
Киноафиша Сериалы Салями Сезоны Сезон 1

Салями 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 августа 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Салями»

В 1 сезоне сериала «Салями» в центре событий оказывается молодая девушка по имени Катя Соломина. Близкие называют ее Салями из-за созвучия этого слова с фамилией. Катя много лет проработала в НИИ, но институту не удалось пережить экономический кризис, и он закрылся. После нескольких месяцев депрессии Катя пошла работать в частную компанию и тут же влюбилась в своего руководителя. У него есть молодая предприимчивая супруга, которую мужчина не любит. Его жена, в свою очередь, встречается со своим юристом. Эта парочка мечтает прибрать фирму к рукам. И у них даже появился коварный план...

Рейтинг сериала

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4.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Салями» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
20 августа 2011
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
20 августа 2011
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
20 августа 2011
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
20 августа 2011
График выхода всех сериалов
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