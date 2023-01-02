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Хэдшот 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Хэдшот
Киноафиша Сериалы Хэдшот Сезоны Сезон 1

Хэдшот 18+
Оригинальное название Сезон 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «Хэдшот»

В 1 сезоне сериала «Хэдшот» в центре событий оказывается простой подросток по имени Денис. Он не может найти общий язык со своими сверстниками, сталкивается с травлей и насмешками. Когда жизнь в школе становится совсем невыносимой, герой находит спасение в компьютерных играх. Он создает персонажа, который помогает ему обрести чувство собственного достоинства и уверенность. Хотя действия вымышленного героя порой кажутся Денису сомнительными. Вскоре мальчик профессионально увлекается киберспортом, делает ставки и зарабатывает первые денежные средства, которые позволяют ему завоевать авторитет среди одноклассников.

Рейтинг сериала

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4.8 IMDb
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Список серий сериала Хэдшот График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
2 января 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
2 января 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
3 января 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
4 января 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
11 января 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
18 января 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
25 января 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
1 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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