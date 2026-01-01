Оповещения от Киноафиши
Чудотворная , 1 сезон

Чудотворная
Название Сезон 1
О чем 1-й сезон сериала «Чудотворная»

В 1 сезоне сериала «Чудотворная» староверы Шлыковы много лет втайне хранили у себя икону, которая не раз выручала их в самые тяжелые времена. Когда-то этот святой образ принадлежал боярину Морозову и оказался в их руках после его ареста. Долгие годы слухи о невероятной силе святого лика передавались из уст в уста и дошли до середины двадцатого века. Советские ученые организовали экспедицию в Сибирь, в края, где обитают потомки Шлыковых. «Кладоискатели» выяснили, что икона находится у Карпа и его дочери Агафьи. Научным исследователям хочется удостовериться, что святой образ обладает теми качествами, которые ему приписывают.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
3.4 IMDb

Список серий сериала Чудотворная

Сезон 1
