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Тонкая линия жизни 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Тонкая линия жизни
Киноафиша Сериалы Тонкая линия жизни Сезоны Сезон 1

Тонкая линия жизни 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Тонкая линия жизни»

В 1 сезоне сериала «Тонкая линия жизни» Вера Лазарева много лет работает врачом-кардиологом. Но врачебную ошибку она допустила впервые. Погрязшая в личных неурядицах, она по оплошности назначает пациенту преклонного возраста неверный препарат, который спровоцировал необратимые последствия. Мужчина впал в кому. Вера не решается сознаться в содеянном, ведь тогда ее лишат врачебной практики. Она покупает дорогие медикаменты для своего пациента и выбивает ему отдельную палату. Вскоре в городе появляется сын этого человека – Максим. Вера быстро начинает испытывать влечение к этому человеку, даже не подозревая, что он – ее родной брат...

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Список серий 1-го сезона сериала «Тонкая линия жизни» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
9 февраля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
9 февраля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
9 февраля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
9 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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