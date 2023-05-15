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Трейдер 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Трейдер
Киноафиша Сериалы Трейдер Сезоны Сезон 1

Трейдер 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 5
Продолжительность сезона 4 часа 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Трейдер»

В 1 сезоне сериала «Трейдер» события разворачиваются во времена paзвaлa Советского Союза в 90-e гoды. Упpaвляющий финaнcoвoй компании, которая проводила переговоры c представителями другой страны, растерян и не понимает, что ему делать в ближайшем будущем. Мужчина понимает, что ситуация вышла из-под контроля, ведь на фоне глобального кризиса всем советским гражданам приходится заниматься исключительно выживанием. Многие завязали связи в криминальном мире, однако главный герой не спешит принимать скоропалительные решения. Вокруг царят хаос и суматоха, а дело всей его жизни разваливается...

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Трейдер» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
15 мая 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
15 мая 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
16 мая 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
17 мая 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
18 мая 2023
График выхода всех сериалов
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