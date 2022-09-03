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Три девицы 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Три девицы
Киноафиша Сериалы Три девицы Сезоны Сезон 1

Три девицы 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Три девицы»

В 1 сезоне сериала «Три девицы» в центре событий оказывается женщина по имени Виктория. Она была счастлива в браке и воспитывала красавицу-дочку. Все закончилось, когда Вике стало известно о предательстве мужа. Отправившись в глухую деревеньку Малые Полянки, где прошли ранние годы ее жизни, героиня надеется залечить там раны. Однако вместо тишины и спокойствия ее встречают враждебно настроенные односельчане. Но Вика не сдается без боя. По стечению обстоятельств она принимает в свой дом местную девушку Ленку. Вскоре в деревню приезжает и поссорившаяся с парнем дочь Вики. Три женщины пытаются ужиться под одной крышей.

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Список серий 1-го сезона сериала «Три девицы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
3 сентября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
3 сентября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
3 сентября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
3 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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