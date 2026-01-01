В 1 сезоне сериала «Самое безопасное место» в центре событий – девочка-подросток Варвара, которая приходит в психиатрическую лечебницу и просит персонал взять ее туда в качестве пациента. Это вызывает удивление у медиков, ведь большинство тех, кто проходит там обследование, мечтают поскорее вырваться из стен, где они живут почти в тюремных условиях. Складывается ощущение, что на свободе Варе угрожает опасность. Добившись желаемого, девочка заводит знакомство с другими пациентами. Больше всего она сближается с Людмилой, которая обладает весьма горячим нравом и бойким характером. Вместе героини прокладывают свой путь к свободе.