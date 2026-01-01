В 1 сезоне сериала «Сахарный дворец» в центре событий оказывается съемочная команда, которая занимается выпуском детской развлекательной телепередачи. Уже долгое время в эфире волшебные персонажи «Сахарного дворца» развлекают малышей веселыми историями. Однако за кулисами проекта все обстоит совсем не так весело. Каждый из представителей актерской команды имеет ряд проблем, а режиссеры и продюсеры не знают, как повысить стремительно падающие рейтинги программы. Однажды за кулисами случайно оказывается молодой актер, исполняющий роль плюшевого единорога. Он пытается взбодрить своих приунывших коллег.