Сахарный дворец 2023, 1 сезон

Сахарный дворец
Название Сезон 1
О чем 1-й сезон сериала «Сахарный дворец»

В 1 сезоне сериала «Сахарный дворец» в центре событий оказывается съемочная команда, которая занимается выпуском детской развлекательной телепередачи. Уже долгое время в эфире волшебные персонажи «Сахарного дворца» развлекают малышей веселыми историями. Однако за кулисами проекта все обстоит совсем не так весело. Каждый из представителей актерской команды имеет ряд проблем, а режиссеры и продюсеры не знают, как повысить стремительно падающие рейтинги программы. Однажды за кулисами случайно оказывается молодой актер, исполняющий роль плюшевого единорога. Он пытается взбодрить своих приунывших коллег.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов

Список серий сериала Сахарный дворец

Сезон 1
