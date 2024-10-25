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Прошлое 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Прошлое
Киноафиша Сериалы Прошлое Сезоны Сезон 1

Before 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 октября 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Прошлое»

В 1 сезоне сериала «Прошлое» в центре событий оказывается детский психиатр по имени Илай. Ровное течение его жизни изменилось после трагической потери супруги. Илаю непросто смириться с потерей. Он окунается в работу. В скором времени после катастрофы судьба сталкивает главного героя с маленьким мальчиком, которому требуется серьезное лечение. У ребенка огромное количество проблем. Мужчина погружается в его трудности, а спустя некоторое время понимает, что его юный пациент оказывает ему помощь ничуть не меньше, чем он – ему. Так начинается непростой путь героев, общими усилиями пытающихся прийти к свету.

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Список серий сериала Прошлое График выхода всех сериалов
Сезон 1
Самозванец The Imposter
Сезон 1 Серия 1
25 октября 2024
Ученый The Scientist
Сезон 1 Серия 2
25 октября 2024
Лжец The Liar
Сезон 1 Серия 3
1 ноября 2024
Символы и знаки Symbols and Signs
Сезон 1 Серия 4
8 ноября 2024
Индуцированное бредовое расстройство Folie à Deux
Сезон 1 Серия 5
15 ноября 2024
Горячечный бред Fever Dream
Сезон 1 Серия 6
22 ноября 2024
Сила веры The Power of Belief
Сезон 1 Серия 7
27 ноября 2024
Когда мы, мертвые, пробуждаемся When We Dead Awaken
Сезон 1 Серия 8
6 декабря 2024
И названа была тьма ночью And the Darkness Was Called Night
Сезон 1 Серия 9
13 декабря 2024
Прошлое Before
Сезон 1 Серия 10
20 декабря 2024
График выхода всех сериалов
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