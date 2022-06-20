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Бедная Саша 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Бедная Саша
Киноафиша Сериалы Бедная Саша Сезоны Сезон 1

Бедная Саша 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бедная Саша»

В 1 сезоне сериала «Бедная Саша» события разворачиваются в небольшом российском городке, где живет молодая и красивая девушка Александра Кораблева. Она вполне счастлива и готовится к долгожданной свадьбе с любимым мужчиной. Однако ее жизнь переворачивается, когда Саша узнает, что она ждет ребенка. Сперва эта новость очень радует будущую мать. Но сообщить о ней жениху она не успевает: в этот самый день избранник ее бросает. Выясняется, что ему необходимо жениться на дочери местного следователя, чтобы решить свои старые криминальные проблемы. Саше не остается ничего другого, кроме как бежать из города.

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Список серий сериала Бедная Саша График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
20 июня 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
20 июня 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
20 июня 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
20 июня 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
21 июня 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
21 июня 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
21 июня 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
21 июня 2022
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
22 июня 2022
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
22 июня 2022
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
22 июня 2022
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
22 июня 2022
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
23 июня 2022
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
23 июня 2022
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
23 июня 2022
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
23 июня 2022
График выхода всех сериалов
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