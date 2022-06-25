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Чужая семья 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Чужая семья
Киноафиша Сериалы Чужая семья Сезоны Сезон 1

Чужая семья 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Чужая семья»

В 1 сезоне сериала «Чужая семья» в центре событий оказывается молодая женщина по имени Настя, которая за короткий промежуток времени лишилась сразу всех близких родственников. Кто-то подорвал автомобиль с ее мужем, по этому делу ведется следствие. Спустя некоторое время мать Насти скончалась, напоследок ошарашив ее новостью о том, что родной отец девушки жив. Много лет героиня считала его погибшим. Теперь ей нужно налаживать отношения с новыми родственниками – не только отцом Борисом Петровичем, но и младшей сестрой Юлей. Вскоре у Насти начинаются новые отношения, однако она не может оставить мысли о гибели мужа...

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Список серий 1-го сезона сериала «Чужая семья» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
25 июня 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
25 июня 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
25 июня 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
25 июня 2022
График выхода всех сериалов
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