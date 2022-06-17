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Кладбище 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Кладбище
Киноафиша Сериалы Кладбище Сезоны Сезон 1

Mezarlık
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кладбище»

В 1 сезоне сериала «Кладбище» события разворачиваются в крупном турецком городе в современности. Несмотря на то что на дворе давно царит XXI век, некоторые до сих пор живут в мире средневековой морали. Когда в городе объявляется жестокий маньяк-убийца, охотящийся на молодых красивых девушек, всем становится очевидно, что он «мстит» всему женскому роду за его нынешнюю свободу и раскованность. Дело обретает огромный общественный резонанс и затрагивает не только семьи погибших, но и тысячи людей, страдающих из-за неравенства и ущемления прав. Поймать злодея берется отважная девушка-следователь.

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий сериала Кладбище График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Горячее, чем солнце Gunesten Daha Sicak
Сезон 1 Серия 1
17 июня 2022
Близко как дыхание Bir Nefes Kadar Yakın
Сезон 1 Серия 2
17 июня 2022
Женщина в озере Göldeki Kadın
Сезон 1 Серия 3
17 июня 2022
Петля Düğüm
Сезон 1 Серия 4
17 июня 2022
График выхода всех сериалов
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