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Взгляд в будущее… 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Взгляд в будущее…
Киноафиша Сериалы Взгляд в будущее… Сезоны Сезон 1

The Future Of
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Взгляд в будущее…»

В 1 сезоне сериала «Взгляд в будущее…» рассказывает о возможных вариантах развития человеческой цивилизации благодаря науке и технологиям. В основу каждого сюжета легло то или иное реально существующее изобретение, усовершенствованное еще более развитыми чудесами техники. Согласно прогнозам создателей сериала, в ближайшие десятилетия человечество сможет загружать свое сознание в компьютер, чтобы достичь цифрового бессмертия, питаться солнечным светом, строить летающие здания, переводить речь домашних животных и хранить информацию на биологических «картах памяти». Все эти новшества уже ближе, чем кажется.

Рейтинг сериала

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5.5 IMDb
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Список серий сериала Взгляд в будущее… График выхода всех сериалов
Сезон 1
Собаки Dogs
Сезон 1 Серия 1
21 июня 2022
Знакомства Dating
Сезон 1 Серия 2
21 июня 2022
Комнатные растения Houseplants
Сезон 1 Серия 3
21 июня 2022
Игровой Gaming
Сезон 1 Серия 4
21 июня 2022
Космические каникулы Space Vacations
Сезон 1 Серия 5
21 июня 2022
Чизбургеры Cheeseburgers
Сезон 1 Серия 6
21 июня 2022
Жизнь после смерти Life After Death
Сезон 1 Серия 7
28 июня 2022
Виды спорта Sports
Сезон 1 Серия 8
28 июня 2022
Мода Fashion
Сезон 1 Серия 9
28 июня 2022
Небоскребы Skyscrapers
Сезон 1 Серия 10
28 июня 2022
Здоровье Health
Сезон 1 Серия 11
28 июня 2022
Наушники Headphones
Сезон 1 Серия 12
28 июня 2022
График выхода всех сериалов
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