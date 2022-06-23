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Menudo: Вечно молодые 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Menudo: Вечно молодые
Киноафиша Сериалы Menudo: Вечно молодые Сезоны Сезон 1

Menudo: Forever Young
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 52 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Menudo: Вечно молодые»

В 1 сезоне сериала «Menudo: Вечно молодые» зрители увидят взлет и падение падении самого культового латиноамериканского бойз-бэнда в истории – группы Menudo. Коллектив сформировался в разгар 80-х, когда предприимчивый менеджер Эдгардо Диас нашел нескольких красивых парней и собрал их в группу популярного в то время «мальчикового» формата. Все участники бойз-бэнда буквально проснулись знаменитыми: их ожидали толпы влюбленных фанаток, огромные деньги и мировые турне. Однако за всем этим лоском скрывалась ловушка: Диас оказался нечестным человеком, использующим совсем юных ребят в своих целях.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Menudo: Вечно молодые» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
23 июня 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
23 июня 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
23 июня 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
23 июня 2022
График выхода всех сериалов
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