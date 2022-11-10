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Суперпозиция 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Суперпозиция
Киноафиша Сериалы Суперпозиция Сезоны Сезон 1

Суперпозиция 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Суперпозиция»

В 1 сезоне сериала «Суперпозиция» в Москве таинственно исчезает известный физик, профессор квантовой механики крупного столичного университета. Его сын Алексей, который также учится на физика и неплохо разбирается в программировании, решает провести самостоятельное расследование. Улики приводят парня к неожиданному открытию. Он выясняет, что Мультивселенная, которую изучал его отец перед исчезновением, действительно существует. Во множестве параллельных миров живут немного различающиеся копии каждого человека. Вмешиваться в этот порядок нельзя, чтобы не нарушить равновесие. Однако некий Антидок хочет захватить все миры.

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Список серий 1-го сезона сериала «Суперпозиция» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
10 ноября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
10 ноября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
10 ноября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
10 ноября 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
15 ноября 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
15 ноября 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
18 ноября 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
18 ноября 2022
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
22 ноября 2022
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
22 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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