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Dragon Age: Искупление 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Dragon Age: Искупление
Киноафиша Сериалы Dragon Age: Искупление Сезоны Сезон 1

Dragon Age: Absolution 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Dragon Age: Искупление»

В 1 сезоне сериала «Dragon Age: Искупление» действие разворачивается в великой империи Тевинтер – богатейшей магической державе мира Тедас. Здесь уживаются пять различных рас: маги, эльфы, демоны, красные храмовники и кунари. Однако далеко не все эти персонажи обладают равными правами и ощущают себя в своей стране свободно и безопасно. В государстве правит магократия и процветает рабовладельческий строй. Сильные порабощают слабых, лишая их воли и достоинства. Но конец этой системы не за горами: любая страна, погрязшая в своих грехах, рано или поздно будет сметена с лица земли. Вот только кто при этом пострадает?

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий сериала Dragon Age: Искупление График выхода всех сериалов
Сезон 1
Незримая женщина A Woman Unseen
Сезон 1 Серия 1
9 декабря 2022
Воля Создателя The Will of the Maker
Сезон 1 Серия 2
9 декабря 2022
Змеиная западня The Serpent's Coils
Сезон 1 Серия 3
9 декабря 2022
Те, кто грезят о лжи Those Who Falsely Dream
Сезон 1 Серия 4
9 декабря 2022
Алтарь огня An Altar of Fire
Сезон 1 Серия 5
9 декабря 2022
Цена спасения The Price of Salvation
Сезон 1 Серия 6
9 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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