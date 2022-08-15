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Красная роза 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Красная роза
Киноафиша Сериалы Красная роза Сезоны Сезон 1

Red Rose
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Красная роза»

В 1 сезоне сериала «Красная роза» группа подростков сдает выпускные экзамены в школе. Впереди их ожидает целых три месяца свободы. Герои бесцельно околачиваются на окраинах Болтона без особого понимания, куда двигаться дальше и что делать после окончания школы. Внезапно они узнают о приложении «Красная роза», городской легенде. Приложение можно установить на любой гаджет. Подростки любят решать задачи, которые становятся все более опасными. Втайне от своих приятелей Рошель Джексон загружает загадочное приложение и по наивности приглашает тьму в свою жизнь. Вскоре друзья объединяются, чтобы сразиться с невидимыми силами.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий сериала Красная роза График выхода всех сериалов
Сезон 1
На мрачном севере It's Grim Up North
Сезон 1 Серия 1
15 августа 2022
Сад The Garden
Сезон 1 Серия 2
15 августа 2022
Козел отпущения Scapegoat
Сезон 1 Серия 3
15 августа 2022
Манчестер, не так ли Manchester Innit
Сезон 1 Серия 4
15 августа 2022
Строгая изоляция Lockdown
Сезон 1 Серия 5
15 августа 2022
День результатов Results Day
Сезон 1 Серия 6
15 августа 2022
Я сердцем БЛТН I Heart BLTN
Сезон 1 Серия 7
15 августа 2022
Садовник The Gardener
Сезон 1 Серия 8
15 августа 2022
График выхода всех сериалов
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