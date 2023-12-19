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Озаглавленный 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Озаглавленный
Киноафиша Сериалы Озаглавленный Сезоны Сезон 1

Entitled
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 декабря 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Озаглавленный»

В 1 сезоне сериала Entitled главным героем истории оказывается американец Гейб. Он едет в Англию, чтобы познакомиться с семьей своей жены. Прибытие в полуразрушенный коттедж в готическом стиле оказывается неожиданно приятным. Родственники супруги Гейба окружают гостя вниманием и сыплют в его сторону комплименты. Но у такого радушного приема есть вполне циничное объяснение: до уроженцев Британии дошла информация, что Гейб является наследником огромного состояния. Теперь родственники британской супруги главного героя готовы на все, чтобы заполучить его деньги. Даже быть любезными.

Рейтинг сериала

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5.7 IMDb
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Список серий сериала Озаглавленный График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
19 декабря 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
19 декабря 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
19 декабря 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
19 декабря 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
19 декабря 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
19 декабря 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
19 декабря 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
19 декабря 2023
График выхода всех сериалов
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