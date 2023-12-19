В 1 сезоне сериала Entitled главным героем истории оказывается американец Гейб. Он едет в Англию, чтобы познакомиться с семьей своей жены. Прибытие в полуразрушенный коттедж в готическом стиле оказывается неожиданно приятным. Родственники супруги Гейба окружают гостя вниманием и сыплют в его сторону комплименты. Но у такого радушного приема есть вполне циничное объяснение: до уроженцев Британии дошла информация, что Гейб является наследником огромного состояния. Теперь родственники британской супруги главного героя готовы на все, чтобы заполучить его деньги. Даже быть любезными.