Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Entitled 2023, season 1

Entitled season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Entitled Seasons Season 1
Entitled
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 19 December 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"Entitled" season 1 description

В 1 сезоне сериала Entitled главным героем истории оказывается американец Гейб. Он едет в Англию, чтобы познакомиться с семьей своей жены. Прибытие в полуразрушенный коттедж в готическом стиле оказывается неожиданно приятным. Родственники супруги Гейба окружают гостя вниманием и сыплют в его сторону комплименты. Но у такого радушного приема есть вполне циничное объяснение: до уроженцев Британии дошла информация, что Гейб является наследником огромного состояния. Теперь родственники британской супруги главного героя готовы на все, чтобы заполучить его деньги. Даже быть любезными.

Series rating

5.7
Rate 12 votes
5.9 IMDb

Entitled List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
19 December 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
19 December 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
19 December 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
19 December 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
19 December 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
19 December 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
19 December 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
19 December 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more