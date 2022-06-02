В 1 сезоне сериала «Мидвичские кукушки» события разворачиваются в Мидвиче, небольшом английском городке, либеральном и амбициозном. Однажды летним вечером люди на улицах начали падать без чувств. Каждого, кто попытался выйти из дома, постигла та же участь. Никто не мог понять, что происходит. Кроме того, в городе загадочным образом отключилось электричество. Когда все пришло в норму, выяснилось, что каждая женщина детородного возраста внезапно и необъяснимо забеременела. По мере того как новости распространяются, а напряжение нарастает, талантливый психотерапевт Сюзанна Зеллаби вызывается помочь пострадавшим.