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Мидвичские кукушки 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Мидвичские кукушки
Киноафиша Сериалы Мидвичские кукушки Сезоны Сезон 1

The Midwich Cuckoos
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 7
Продолжительность сезона 6 часов 46 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мидвичские кукушки»

В 1 сезоне сериала «Мидвичские кукушки» события разворачиваются в Мидвиче, небольшом английском городке, либеральном и амбициозном. Однажды летним вечером люди на улицах начали падать без чувств. Каждого, кто попытался выйти из дома, постигла та же участь. Никто не мог понять, что происходит. Кроме того, в городе загадочным образом отключилось электричество. Когда все пришло в норму, выяснилось, что каждая женщина детородного возраста внезапно и необъяснимо забеременела. По мере того как новости распространяются, а напряжение нарастает, талантливый психотерапевт Сюзанна Зеллаби вызывается помочь пострадавшим.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий сериала Мидвичские кукушки График выхода всех сериалов
Сезон 1
Плохие вещи Bad Things
Сезон 1 Серия 1
2 июня 2022
В этом вместе In This Together
Сезон 1 Серия 2
2 июня 2022
Улей The Hive
Сезон 1 Серия 3
2 июня 2022
Прятки Hide and Seek
Сезон 1 Серия 4
2 июня 2022
Почему ты врешь? Why Are You Lying?
Сезон 1 Серия 5
2 июня 2022
Не мороженое Not An Ice Cream
Сезон 1 Серия 6
2 июня 2022
Оъезд Departure
Сезон 1 Серия 7
2 июня 2022
График выхода всех сериалов
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