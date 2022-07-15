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Фарзар 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Фарзар
Киноафиша Сериалы Фарзар Сезоны Сезон 1

Farzar
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 50 минут
О чем 1-й сезон сериала «Фарзар»

В 1 сезоне сериала «Фарзар» события происходят на планете Фарзар. В этом месте существовали мир и покой до тех пор, пока туда не решили вторгнуться озлобленные инопланетяне. Непрошеные гости преследовали коварную цель – захватить планету и поработить ее обитателей. Однако они не ожидали, что встретятся с серьезным сопротивлением. Отважные главные герои собрали команду, чтобы отразить удар со стороны врага. Команду возглавил принц Файхаэль. Вместе они объявляют войну коварным завоевателям. Начинается сражение, где выжить смогут только сильнейшие. Но Файхаэль и его войско не из тех, кто легко сдается.

Рейтинг сериала

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5.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Фарзар» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Добро пожаловать в Фарзар Welcome to Farzar
Сезон 1 Серия 1
15 июля 2022
Революция роботов Robot Revolution
Сезон 1 Серия 2
15 июля 2022
Спасите демонов-жнецов Save the Reaper Demons
Сезон 1 Серия 3
15 июля 2022
День Святого Падчуггера St. Pudchuggers Day
Сезон 1 Серия 4
15 июля 2022
Приключения папы О'Бэггинса The Adventures of Daddy O'Baggins
Сезон 1 Серия 5
15 июля 2022
Воссоединение Flammily Reunion
Сезон 1 Серия 6
15 июля 2022
Баз, челка и мозги Baz, Bangs, and Brains
Сезон 1 Серия 7
15 июля 2022
Великий и Могущественный Ознер The Great and Powerful Ozner
Сезон 1 Серия 8
15 июля 2022
Войны памяти Memory Wars
Сезон 1 Серия 9
15 июля 2022
Война и мир War and Peace
Сезон 1 Серия 10
15 июля 2022
График выхода всех сериалов
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