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Русские амазонки 2002, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Русские амазонки
Киноафиша Сериалы Русские амазонки Сезоны Сезон 1

Русские амазонки 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 января 2002
Год выпуска 2002
Количество серий 12
Продолжительность сезона 8 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Русские амазонки»

В 1 сезоне сериала «Русские амазонки» три прекрасные летчицы работают в подмосковном аэроклубе. Все они являются очаровательными женщинами, но на долю каждой выпало немало испытаний. У всех сотрудников аэроклуба есть свои обязанности. Инструкторы занимаются обучением тех, кто хочет связать свою жизнь с летным делом. Зачастую они сталкиваются с курсантами, с которыми точно не заскучаешь. Но летчик-инструктор должен любого «неумеху» обучить мастерству. Механики поддерживают «работоспособность» экипажей. Финансовый директор ищет средства для того, чтобы клуб мог осуществлять свою деятельность.

Рейтинг сериала

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4.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Русские амазонки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 января 2002
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 января 2002
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 января 2002
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 января 2002
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
1 января 2002
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
1 января 2002
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
1 января 2002
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
1 января 2002
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
1 января 2002
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
1 января 2002
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
1 января 2002
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
1 января 2002
График выхода всех сериалов
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