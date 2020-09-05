В 1 сезоне сериала «Яркие краски осени» Рита мечтала получить медицинское образование, но связалась с музыкантом Аликом и ушла из института. После того как они расстались, Ира узнала, что беременна. Она возобновила отношения с родителями, которые приняли участие в воспитании внука. Ира устроилась в больницу медсестрой. Когда героине показалось, что жизнь наладились, ее отца уволил с работы новый шеф Борис. Отец начал злоупотреблять алкоголем, они с матерью Иры на грани развода. Затем Борис попадает в ДТП и оказывается в клинке, где работает Ира. Между ними вспыхивает взаимное чувство. Девушка не знает, что это и есть начальник ее отца...