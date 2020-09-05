Menu
Yarkie kraski oseni 2020, season 1

Yarkie kraski oseni season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Yarkie kraski oseni Seasons Season 1
Яркие краски осени 12+
Title Сезон 1
Season premiere 5 September 2020
Production year 2020
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Yarkie kraski oseni" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Яркие краски осени» Рита мечтала получить медицинское образование, но связалась с музыкантом Аликом и ушла из института. После того как они расстались, Ира узнала, что беременна. Она возобновила отношения с родителями, которые приняли участие в воспитании внука. Ира устроилась в больницу медсестрой. Когда героине показалось, что жизнь наладились, ее отца уволил с работы новый шеф Борис. Отец начал злоупотреблять алкоголем, они с матерью Иры на грани развода. Затем Борис попадает в ДТП и оказывается в клинке, где работает Ира. Между ними вспыхивает взаимное чувство. Девушка не знает, что это и есть начальник ее отца...

"Yarkie kraski oseni" season 1 list of episodes.

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
5 September 2020
Серия 2
Season 1 Episode 2
5 September 2020
Серия 3
Season 1 Episode 3
5 September 2020
Серия 4
Season 1 Episode 4
5 September 2020
