В 1 сезоне сериала «Коварные игры» Люба и дальше собиралась жить в Ключанске и растить детей со своим женихом. Когда к свадьбе уже все было готово, избранник девушки отказался от нее и сбежал. Чтобы избежать неприятных разговоров и сплетен, героиня уезжает в другой город к родственнице – тете Кате. Та управляет клиникой ЭКО и помогает парам, которые не могут завести ребенка естественным образом. Когда Люба узнает, что беременна, она хочет сделать аборт. Но тетя делает ей другое предложение. Любе нужно выносить своего ребенка, выдавая его за чужого. Девушке не нравится эта идея, но она соглашается.