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Коварные игры 2016, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Коварные игры
Киноафиша Сериалы Коварные игры Сезоны Сезон 1

Коварные игры 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 декабря 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «Коварные игры»

В 1 сезоне сериала «Коварные игры» Люба и дальше собиралась жить в Ключанске и растить детей со своим женихом. Когда к свадьбе уже все было готово, избранник девушки отказался от нее и сбежал. Чтобы избежать неприятных разговоров и сплетен, героиня уезжает в другой город к родственнице – тете Кате. Та управляет клиникой ЭКО и помогает парам, которые не могут завести ребенка естественным образом. Когда Люба узнает, что беременна, она хочет сделать аборт. Но тетя делает ей другое предложение. Любе нужно выносить своего ребенка, выдавая его за чужого. Девушке не нравится эта идея, но она соглашается.

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Список серий 1-го сезона сериала «Коварные игры» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
10 декабря 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
10 декабря 2016
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
10 декабря 2016
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
10 декабря 2016
График выхода всех сериалов
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