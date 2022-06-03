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Полицейский или преступник? Дело Эйрика Йенсена 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Полицейский или преступник? Дело Эйрика Йенсена
Киноафиша Сериалы Полицейский или преступник? Дело Эйрика Йенсена Сезоны Сезон 1

Mr. Good? Gåten Eirik Jensen
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Полицейский или преступник? Дело Эйрика Йенсена»

В 1 сезоне сериала «Полицейский или преступник?» Дело Эйрика Йенсена личность лучшего норвежского полицейского окутана завесой тайны. Он неожиданным образом становится главным подозреваемым в торговле запрещенными веществами. Теперь его коллегам из отдела по борьбе с наркотиками предстоит провести расследование и узнать, кто он: добропорядочный представитель органов правопорядка или преступник с внушительным стажем? Это дело вызвало широкий общественный резонанс и привлекло внимание жителей Норвегии. Всем хотелось знать правду о том, что скрывает Эйрик Йенсен и кем он является на самом деле.

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6.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Полицейский или преступник? Дело Эйрика Йенсена» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пурк старой школы Old-school purk
Сезон 1 Серия 1
3 июня 2022
Операция Тишина Operasjon Silent
Сезон 1 Серия 2
3 июня 2022
Связь Forbindelsen
Сезон 1 Серия 3
3 июня 2022
Дело Fallet
Сезон 1 Серия 4
3 июня 2022
График выхода всех сериалов
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