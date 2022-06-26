Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Святая Эвита 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Святая Эвита
Киноафиша Сериалы Святая Эвита Сезоны Сезон 1

Santa Evita
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 7
Продолжительность сезона 5 часов 1 минута
О чем 1-й сезон сериала «Святая Эвита»

В 1-м сезоне сериала «Святая Эвита» в центре событий личность первой леди Аргентины и второй супруги 29-го президента Хуана Перона. Они поженились в 1945 году, спустя 7 лет Эва скончалась от онкологического заболевания. Ее жизнь была короткой, но насыщенней событиями. Отдельное внимание уделяется судьбе тела Эвы Перон. Вдовец Хуан Перон планировал открыть мавзолей. Он хотел забальзамировать тело супруги. Но после его свержения в середине 50-х новое правительство спрятало труп, о выставлении его на обозрение не могло быть и речи. Труп женщины отправили в Европу, и только в середине 70-х тело Эвы Перон вновь вернули на родину.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.8 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Святая Эвита» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
26 июня 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
26 июня 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
26 июня 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
26 июня 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
26 июня 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
26 июня 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
26 июня 2022
График выхода всех сериалов
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше