Спиди-гонщик , 1 сезон

Спиди-гонщик Сезоны Сезон 1
Speed Racer
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
О чем 1-й сезон сериала «Спиди-гонщик»

В 1-м сезоне сериала «Спиди-гонщик» отец Спиди в прошлом был чемпионом по борьбе и инженером. Он спроектировал для сына спортивный автомобиль Mach 5, благодаря которому Спиди одерживает победу в любых автогонках. Парень использует машину, чтобы бросить вызов нечестным соперникам и членам преступных группировок. Спиди всегда готов участвовать в самых коварных заездах на планете. Раз за разом он устанавливает новые рекорды скорости. Старший брат главного героя, Гонщик Икс, ушел из дома, когда отец поставил ему ультиматум, чтобы он больше никогда не принимал участия в автогонках. С тех пор Гонщик Икс втайне помогает Спиди.

Рейтинг сериала

Список серий сериала Спиди-гонщик

Сезон 1
