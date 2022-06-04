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По велению сердца 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала По велению сердца
Киноафиша Сериалы По велению сердца Сезоны Сезон 1

По велению сердца 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «По велению сердца»

В 1-м сезоне сериала «По велению сердца» косметолог Анна работает в клинике эстетической медицины в маленьком провинциальном городе. Она талантлива и амбициозна, а потому мечтает уехать в столицу и открыть там собственный бизнес. Эта цель начинает казаться ей вполне достижимой, когда в нее влюбляется обеспеченный предприниматель из Москвы, приехавший в ее город по делам. Однако роман заканчивается скорым расставанием, так как Максиму необходимо срочно уехать. Вскоре Аня понимает, что забеременела от него. Через год она находит для малыша нового отца. Но выясняется, что мужчина скрывает что-то опасное для нее и ребенка.

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Список серий 1-го сезона сериала «По велению сердца» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
4 июня 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
4 июня 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
4 июня 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
4 июня 2022
График выхода всех сериалов
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