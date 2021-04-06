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Постер к сериалу Необычное такси
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.5
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.5
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Киноафиша Сериалы Необычное такси
Необычное такси (2021 - …) Odd Taxi
Год выпуска 2021
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал TV Tokyo
Продолжительность 5 часов 25 минут
О чем сериал

Японский анимационный сериал «Необычное такси» — это история об эксцентричном герое по имени Одокава. Он не имеет семьи и ведет довольно уединенный образ жизни. Единственным увлечением Одокавы является прослушивание театральных радиоспектаклей. Герой работает таксистом. Он часто сталкивается с клиентами, которые поражают его воображение. Например, Кабасава не имеет работы, но мечтает прославиться. Но вскоре жизнь Одокавы меняется. В городе пропадает девушка, а он становится главным подозреваемым в ее исчезновении.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Каппэй Ямагути
Кэндзи Хамада
Макото Фурукава
Рёхэй Кимура
Нацуки Ханаэ
Нацуки Ханаэ
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Необычное такси - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 13 эпизодов
 
Кадры из сериала
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