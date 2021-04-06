Японский анимационный сериал «Необычное такси» — это история об эксцентричном герое по имени Одокава. Он не имеет семьи и ведет довольно уединенный образ жизни. Единственным увлечением Одокавы является прослушивание театральных радиоспектаклей. Герой работает таксистом. Он часто сталкивается с клиентами, которые поражают его воображение. Например, Кабасава не имеет работы, но мечтает прославиться. Но вскоре жизнь Одокавы меняется. В городе пропадает девушка, а он становится главным подозреваемым в ее исчезновении.