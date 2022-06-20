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Детективное агентство Мухича 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Детективное агентство Мухича
Киноафиша Сериалы Детективное агентство Мухича Сезоны Сезон 1

Детективное агентство Мухича 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 20
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Детективное агентство Мухича»

В 1 сезоне сериала «Детективное агентство Мухича» события разворачиваются в элитном районе Подмосковья. Полицейский из рублевского отдела Игорь Мухич прощается с бывшими коллегами и уходит из правоохранительных органов. Теперь он живет с красавицей Кристиной, в которую когда-то влюбился с первого взгляда, хоть их отношения и претерпели немало испытаний. Она вдохновляет его открыть собственный бизнес и стать частным детективом. Несмотря на свою стеснительность, неловкость и не лучшую физическую форму, Мухич начинает брать заказы по поиску людей и расследованию убийств от самых богатых москвичей.

Рейтинг сериала

0.0
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4.8 IMDb
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Список серий сериала Детективное агентство Мухича График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
20 июня 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
20 июня 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
21 июня 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
21 июня 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
23 июня 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
27 июня 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
28 июня 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
29 июня 2022
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
30 июня 2022
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
4 июля 2022
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
5 июля 2022
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
6 июля 2022
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
7 июля 2022
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
11 июля 2022
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
12 июля 2022
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
13 июля 2022
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
14 июля 2022
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
18 июля 2022
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
19 июля 2022
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
20 июля 2022
График выхода всех сериалов
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