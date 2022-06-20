В 1 сезоне сериала «Детективное агентство Мухича» события разворачиваются в элитном районе Подмосковья. Полицейский из рублевского отдела Игорь Мухич прощается с бывшими коллегами и уходит из правоохранительных органов. Теперь он живет с красавицей Кристиной, в которую когда-то влюбился с первого взгляда, хоть их отношения и претерпели немало испытаний. Она вдохновляет его открыть собственный бизнес и стать частным детективом. Несмотря на свою стеснительность, неловкость и не лучшую физическую форму, Мухич начинает брать заказы по поиску людей и расследованию убийств от самых богатых москвичей.