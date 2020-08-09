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Постер к сериалу Покаяние
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Киноафиша Сериалы Покаяние
Покаяние (2020 - 2021) Tövbeler Olsun
Год выпуска 2020
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 30 минут
Телеканал TRT1
Продолжительность 75 часов 0 минут
О чем сериал

«Покаяние» – это турецкая многосерийная драма о ювелире, решившем изменить свою жизнь. Намзет Хорант известен как богатый, но жестокий человек, беспощадный к конкурентам бизнесмен и корыстный делец. Но один день переворачивает его судьбу. Чуть было не погибнув в страшной аварии, Намзет понимает, что Бог дал ему шанс исправить все свои ошибки и стать честным человеком. Но его супруга Латифе и трое детей оказываются не готовы к таким неожиданным переменам. А конкуренты используют его слабость в своих целях.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Гювен Кырач
Ипек Тузджуоглу
Эркан Джан
Чичек Диллигил
Седа Тюркмен
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Покаяние - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 30 эпизодов
 
Кадры из сериала
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