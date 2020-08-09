«Покаяние» – это турецкая многосерийная драма о ювелире, решившем изменить свою жизнь. Намзет Хорант известен как богатый, но жестокий человек, беспощадный к конкурентам бизнесмен и корыстный делец. Но один день переворачивает его судьбу. Чуть было не погибнув в страшной аварии, Намзет понимает, что Бог дал ему шанс исправить все свои ошибки и стать честным человеком. Но его супруга Латифе и трое детей оказываются не готовы к таким неожиданным переменам. А конкуренты используют его слабость в своих целях.