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Покаяние 2020 - 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Покаяние
Киноафиша Сериалы Покаяние Сезоны Сезон 1

Tövbeler Olsun
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 августа 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 30
Продолжительность сезона 75 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Покаяние»

В 1 сезоне сериала «Покаяние» успешный ювелир Намзет Хорант приходит в себя после несчастного случая и решает в корне изменить свою жизнь. Раньше он наживался на своих клиентах и поставщиках, однако смертельная опасность заставила его по-новому взглянуть на свои прежние ценности и поступки. Теперь мужчина хочет стать по-настоящему хорошим человеком, начать помогать другим и заниматься благотворительностью. Но его родные и близкие оказываются не готовы к таким разительным переменам. Жена, дочь и два сына считают, что глава семьи сошел с ума, а его давний враг Осман решает воспользоваться ситуацией в своих целях.

Рейтинг сериала

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5.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Покаяние» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 1. Bölüm
Сезон 1 Серия 1
9 августа 2020
Серия 2 2. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
16 августа 2020
Серия 3 3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
23 августа 2020
Серия 4 4. Bölüm
Сезон 1 Серия 4
30 августа 2020
Серия 5 5. Bölüm
Сезон 1 Серия 5
6 сентября 2020
Серия 6 6. Bölüm
Сезон 1 Серия 6
13 сентября 2020
Серия 7 7. Bölüm
Сезон 1 Серия 7
20 сентября 2020
Серия 8 8. Bölüm
Сезон 1 Серия 8
27 сентября 2020
Серия 9 9. Bölüm
Сезон 1 Серия 9
4 октября 2020
Серия 10 10. Bölüm
Сезон 1 Серия 10
18 октября 2020
Серия 11 11. Bölüm
Сезон 1 Серия 11
25 октября 2020
Серия 12 12. Bölüm
Сезон 1 Серия 12
8 ноября 2020
Серия 13 13. Bölüm
Сезон 1 Серия 13
15 ноября 2020
Серия 14 14. Bölüm
Сезон 1 Серия 14
22 ноября 2020
Серия 15 15. Bölüm
Сезон 1 Серия 15
29 ноября 2020
Серия 16 16. Bölüm
Сезон 1 Серия 16
6 декабря 2020
Серия 17 17. Bölüm
Сезон 1 Серия 17
13 декабря 2020
Серия 18 18. Bölüm
Сезон 1 Серия 18
20 декабря 2020
Серия 19 19. Bölüm
Сезон 1 Серия 19
27 декабря 2020
Серия 20 20. Bölüm
Сезон 1 Серия 20
3 января 2021
Серия 21 21. Bölüm
Сезон 1 Серия 21
10 января 2021
Серия 22 22. Bölüm
Сезон 1 Серия 22
17 января 2021
Серия 23 23. Bölüm
Сезон 1 Серия 23
24 января 2021
Серия 24 24. Bölüm
Сезон 1 Серия 24
31 января 2021
Серия 25 25. Bölüm
Сезон 1 Серия 25
7 февраля 2021
Серия 26 26. Bölüm
Сезон 1 Серия 26
21 февраля 2021
Серия 27 27. Bölüm
Сезон 1 Серия 27
28 февраля 2021
Серия 28 28. Bölüm
Сезон 1 Серия 28
4 марта 2021
Серия 29 29. Bölüm
Сезон 1 Серия 29
25 марта 2021
Серия 30 30. Bölüm
Сезон 1 Серия 30
25 марта 2021
График выхода всех сериалов
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