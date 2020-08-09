В 1 сезоне сериала «Покаяние» успешный ювелир Намзет Хорант приходит в себя после несчастного случая и решает в корне изменить свою жизнь. Раньше он наживался на своих клиентах и поставщиках, однако смертельная опасность заставила его по-новому взглянуть на свои прежние ценности и поступки. Теперь мужчина хочет стать по-настоящему хорошим человеком, начать помогать другим и заниматься благотворительностью. Но его родные и близкие оказываются не готовы к таким разительным переменам. Жена, дочь и два сына считают, что глава семьи сошел с ума, а его давний враг Осман решает воспользоваться ситуацией в своих целях.