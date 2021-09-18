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Последнее лето 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Последнее лето
Киноафиша Сериалы Последнее лето Сезоны Сезон 2

Son Yaz
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 18 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 5
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Последнее лето»

Во 2 сезоне сериала «Последнее лето» со времени предыдущих событий проходит три года. Селим Кара оплакивает погибшую супругу Джанан и винит в ее смерти себя. Он переживает свое горе в лесной хижине, бросив семью, друзей и коллег. Тем временем его старшая дочка Ягмур поступает в университет и сама заботится о младшем брате Алтае. Но парень выбивается из-под опеки сестры и катится по наклонной. Оставшись без обоих родителей, он начинает пить, прокалывает уши и увлекается гонками. Сонер любит Наз, но ему приходится жениться на дочери бандита, чтобы выручить брата. Тем временем загадочная незнакомка предлагает Селиму отомстить за Джанан.

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Список серий 2-го сезона сериала «Последнее лето» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Это твой мир справедливости? Adaletin Bu Mu Dünya?
Сезон 2 Серия 1
18 сентября 2021
Невозможный İmkansız
Сезон 2 Серия 2
25 сентября 2021
Кто ты? Sen Kimsin?
Сезон 2 Серия 3
2 октября 2021
Сначала налево, потом направо Önce Sol Sonra Sağ
Сезон 2 Серия 4
9 октября 2021
Всегда Hep
Сезон 2 Серия 5
16 октября 2021
График выхода всех сериалов
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