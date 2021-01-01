В 1 сезоне сериала «Последнее лето» прокурору Селиму Кара удается отправить за решетку влиятельного криминального авторитета Сельчука Ташкына. Тот идет на сделку со следствием и соглашается раскрыть имена всех своих подельников. Но преступник ставит одно условие: его сын Акгюн должен оказаться в безопасности как от мафии, так и от полиции. Селим соглашается приютить парня в своей собственной семье. Но проблема заключается в том, что его супруга Джанан и двое родных детей не готовы к такому повороту событий. Да и сам подросток, выросший среди преступников, только осложняет своему спасителю задачу.