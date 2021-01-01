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Последнее лето 2021 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Последнее лето
Киноафиша Сериалы Последнее лето Сезоны Сезон 1

Son Yaz
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 21
Продолжительность сезона 42 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Последнее лето»

В 1 сезоне сериала «Последнее лето» прокурору Селиму Кара удается отправить за решетку влиятельного криминального авторитета Сельчука Ташкына. Тот идет на сделку со следствием и соглашается раскрыть имена всех своих подельников. Но преступник ставит одно условие: его сын Акгюн должен оказаться в безопасности как от мафии, так и от полиции. Селим соглашается приютить парня в своей собственной семье. Но проблема заключается в том, что его супруга Джанан и двое родных детей не готовы к такому повороту событий. Да и сам подросток, выросший среди преступников, только осложняет своему спасителю задачу.

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Список серий 1-го сезона сериала «Последнее лето» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Два иностранца İki Yabancı
Сезон 1 Серия 1
1 января 2021
Ты был прав Sen Haklıydın
Сезон 1 Серия 2
8 января 2021
Мусорный мешок Çöp Torbası
Сезон 1 Серия 3
15 января 2021
Не плачь Sen Ağlama
Сезон 1 Серия 4
22 января 2021
Плохой парень Kötü Çocuk
Сезон 1 Серия 5
29 января 2021
С края любви Aşkın Kenarından
Сезон 1 Серия 6
5 февраля 2021
Ты причина Sebebi Sensin
Сезон 1 Серия 7
12 февраля 2021
До свидания Hoşçakal
Сезон 1 Серия 8
19 февраля 2021
Си Сорти: Где ты был? Si Sorti: Sen Nerdeydin
Сезон 1 Серия 9
26 февраля 2021
Супер герой Süper Kahraman
Сезон 1 Серия 10
5 марта 2021
Лев в клетке Kafesteki Aslan
Сезон 1 Серия 11
12 марта 2021
Ворона Karga
Сезон 1 Серия 12
19 марта 2021
Нет смерти на земле Karada Ölüm Yok
Сезон 1 Серия 13
26 марта 2021
Джазовые братья Cazcı Kardeşler
Сезон 1 Серия 14
2 апреля 2021
Беда Громоотвод Bela Paratoneri
Сезон 1 Серия 15
9 апреля 2021
Кровные узы Kan Bağı
Сезон 1 Серия 16
16 апреля 2021
Брат мой Brat Moy
Сезон 1 Серия 17
23 апреля 2021
Тупик Çıkmaz Sokak
Сезон 1 Серия 18
30 апреля 2021
Мой наследный принц Baş Tacım
Сезон 1 Серия 19
21 мая 2021
Шипящее событие Hissikablevuku
Сезон 1 Серия 20
28 мая 2021
Под горшочком для ключей Anahtar Saksının Altında
Сезон 1 Серия 21
4 июня 2021
График выхода всех сериалов
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