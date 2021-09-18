Menu
Russian
Son Yaz season 2 poster
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 18 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 5
Runtime 10 hours 0 minute
Во 2 сезоне сериала «Последнее лето» со времени предыдущих событий проходит три года. Селим Кара оплакивает погибшую супругу Джанан и винит в ее смерти себя. Он переживает свое горе в лесной хижине, бросив семью, друзей и коллег. Тем временем его старшая дочка Ягмур поступает в университет и сама заботится о младшем брате Алтае. Но парень выбивается из-под опеки сестры и катится по наклонной. Оставшись без обоих родителей, он начинает пить, прокалывает уши и увлекается гонками. Сонер любит Наз, но ему приходится жениться на дочери бандита, чтобы выручить брата. Тем временем загадочная незнакомка предлагает Селиму отомстить за Джанан.

7.8
Rate 13 votes
8 IMDb

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Adaletin Bu Mu Dünya?
Season 2 Episode 1
18 September 2021
İmkansız
Season 2 Episode 2
25 September 2021
Sen Kimsin?
Season 2 Episode 3
2 October 2021
Önce Sol Sonra Sağ
Season 2 Episode 4
9 October 2021
Hep
Season 2 Episode 5
16 October 2021
