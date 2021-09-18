Во 2 сезоне сериала «Последнее лето» со времени предыдущих событий проходит три года. Селим Кара оплакивает погибшую супругу Джанан и винит в ее смерти себя. Он переживает свое горе в лесной хижине, бросив семью, друзей и коллег. Тем временем его старшая дочка Ягмур поступает в университет и сама заботится о младшем брате Алтае. Но парень выбивается из-под опеки сестры и катится по наклонной. Оставшись без обоих родителей, он начинает пить, прокалывает уши и увлекается гонками. Сонер любит Наз, но ему приходится жениться на дочери бандита, чтобы выручить брата. Тем временем загадочная незнакомка предлагает Селиму отомстить за Джанан.