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Ева 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Ева
Киноафиша Сериалы Ева Сезоны Сезон 1

Eve
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 16
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ева»

В 1 сезоне сериала «Ева» в центре событий молодая женщина по имени Ли Ра Эль. Она была ребенком, когда ее отец погиб, а семья разрушилась. По мере взросления девочка понимала, кто ответственен за смерть ее близкого человека. Она поклялась отомстить. Ли Ра Эль удалось подобраться совсем близко к Кан Юн Гюму, основателю корпорации LY Group. Благодаря усердной дисциплине и самоконтролю, этому человеку, несмотря на его общественное положение и влияние, удавалось избегать скандалов. Все свое время Кан Юн Гюм уделяет работе и семье. Все меняется, когда на горизонте появляется Ли Ра Эль, в которую он тут же влюбляется.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Ева» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
1 июня 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
2 июня 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
8 июня 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
9 июня 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
15 июня 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
16 июня 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
22 июня 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
23 июня 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
29 июня 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
30 июня 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
6 июля 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
7 июля 2022
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
13 июля 2022
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
14 июля 2022
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
20 июля 2022
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
21 июля 2022
График выхода всех сериалов
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