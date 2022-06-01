В 1 сезоне сериала «Ева» в центре событий молодая женщина по имени Ли Ра Эль. Она была ребенком, когда ее отец погиб, а семья разрушилась. По мере взросления девочка понимала, кто ответственен за смерть ее близкого человека. Она поклялась отомстить. Ли Ра Эль удалось подобраться совсем близко к Кан Юн Гюму, основателю корпорации LY Group. Благодаря усердной дисциплине и самоконтролю, этому человеку, несмотря на его общественное положение и влияние, удавалось избегать скандалов. Все свое время Кан Юн Гюм уделяет работе и семье. Все меняется, когда на горизонте появляется Ли Ра Эль, в которую он тут же влюбляется.