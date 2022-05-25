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Поцелуй шестого чувства 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Поцелуй шестого чувства
Киноафиша Сериалы Поцелуй шестого чувства Сезоны Сезон 1

Kiss Sixth Sense
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 14 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Поцелуй шестого чувства»

В 1 сезоне сериала «Поцелуй шестого чувства» Е Соль с раннего возраста обладала удивительной способностью. Всякий раз, когда губы девушки дотрагиваются до другого человека, перед ее глазами предстает картинка из ближайшего будущего, связанная с ним. Однако героине никогда не приходилось заглядывать так далеко наперед... Е Соль устроилась на работу в рекламную компанию. У нее молодой привлекательный начальник, но с Е Соль их отношения не заладились. Несмотря на то что она терпеть его не может, однажды ее губы случайно коснулись его кожи. Увиденное шокировало девушку. Она обнаружила, что в будущем они будут лежать вместе в одной постели.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Поцелуй шестого чувства» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
25 мая 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
25 мая 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
1 июня 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
1 июня 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
8 июня 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
8 июня 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
15 июня 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
15 июня 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
22 июня 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
22 июня 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
29 июня 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
29 июня 2022
График выхода всех сериалов
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