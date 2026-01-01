Оповещения от Киноафиши
Alan Lake , 1 сезон

Alan Lake Сезон 1
Alan Lake
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
О чем 1-й сезон сериала «Alan Lake»

В 1 сезоне сериала «Alan Wake» неудачливый писатель занимается поисками вдохновения для нового фантастического романа. Вместе со своей супругой Алан Уэйк перебирается в тихий идиллический городок Брайт-Фоллс в штате Вашингтон, чтобы полностью сосредоточиться на работе. Но все идет не по плану, когда его жена загадочным образом исчезает. Алан узнает от местных жителей, что это не первое необъяснимое событие за последние годы. Постепенно герой начинает замечать, что судьба будто помещает его в сюжет его собственной неоконченной рукописи. Разгадка обнаруживается на дне местного озера, где обитает темное нечто.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов

Список серий сериала Alan Lake

Сезон 1
