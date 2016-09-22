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За стенами 2016, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала За стенами
Киноафиша Сериалы За стенами Сезоны Сезон 1

Au-delà des murs
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 сентября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 3
Продолжительность сезона 3 часа 15 минут
О чем 1-й сезон сериала «За стенами»

В 1 сезоне сериала «За стенами» француженка Лиза живет одна, у нее нет ни мужа, ни старших родственников. Тем сильнее оказывается ее удивление, когда ей звонит адвокат и сообщает, что кто-то оставил ей в наследство огромный старинный особняк. Имя дарителя не разглашается, однако, несмотря на все опасения, девушка решает воспользоваться свалившимся на ее голову шансом. Оформив все бумаги, она переезжает в пригород, чтобы поселиться в своем новом доме. Заброшенность здания не особо пугает героиню, ведь она надеется вскоре сделать ремонт. Но ночью ее внимание привлекает жуткий звук. Проделав дыру в стене, Лиза видит через нее «изнанку» дома.

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Список серий 1-го сезона сериала «За стенами» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Épisode 1
Сезон 1 Серия 1
22 сентября 2016
Серия 2 Épisode 2
Сезон 1 Серия 2
22 сентября 2016
Серия 3 Épisode 3
Сезон 1 Серия 3
22 сентября 2016
График выхода всех сериалов
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