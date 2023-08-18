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АльфаРомео 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала АльфаРомео
Киноафиша Сериалы АльфаРомео Сезоны Сезон 1

АльфаРомео 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 11
Продолжительность сезона 4 часа 35 минут
О чем 1-й сезон сериала «АльфаРомео»

В 1 сезоне сериала «АльфаРомео» молодая девушка Даша ссорится со своим чрезмерно строгим отцом. После очередного митинга, на котором красавица защищала права женщин, выкрасив волосы в безумный цвет и развесив транспаранты, родитель устраивает ей трепку, недостойную феминистки. Тогда Дарья решает доказать папе, что ее современная позиция актуальнее его домостроевской. Она решает создать блог и выбить столичный правительственный грант для просветительского проекта в родной провинции. И подходящая тема находится сама собой. В поезде Даша встречает «альфача» Антона, которого теперь собирается «исправить» прямо перед камерой.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «АльфаРомео» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
18 августа 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
18 августа 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
18 августа 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
25 августа 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
1 сентября 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
8 сентября 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
15 сентября 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
22 сентября 2023
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
29 сентября 2023
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
6 октября 2023
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
13 октября 2023
График выхода всех сериалов
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