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Стальная тревога? Фумоффу 2003, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Стальная тревога? Фумоффу
Киноафиша Сериалы Стальная тревога? Фумоффу Сезоны Сезон 1

Full Metal Panic? Fumoffu 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 августа 2003
Год выпуска 2003
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Стальная тревога? Фумоффу»

В 1 сезоне сериала «Стальная тревога? Фумоффу» события разворачиваются в школе, где учится Тидори Канамэ. Сагара Сосукэ приходит туда под видом простого школьника. Ему непросто освоиться в подростковой среде. Остальные ребята относятся к новому однокласснику с необычным поведением весьма настороженно. Один из преподавателей даже ругается с директором школы «Дзиндай» из-за Сагары, ведь мальчик постоянно вредит учебному заведению. Из разговора становится понятно — за обучение Сагары, о военном детстве которого известно руководству школы, и снисходительное отношение к его недостаткам директору неплохо заплатили.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Стальная тревога? Фумоффу» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Школьный террорист/Как стать великим художником Minami kara kita otoko/Karamawari no ranchi taimu
Сезон 1 Серия 1
25 августа 2003
Оставаясь в чьём-то сердце… Koutetsu no samâ iryûjon
Сезон 1 Серия 2
1 сентября 2003
Извращенец-фетишист/Сокрытые во тьме Geijitsu no hanbâgâ hiru/Ichizu na suteiku auto
Сезон 1 Серия 3
8 сентября 2003
Победить любой ценой/Богиня едет в Японию Oshi uri no fyetyishu/Kurayami no peishento
Сезон 1 Серия 4
15 сентября 2003
Боец честный и нечестный/ Благими намерениями… Jun de fujun na gurappurâ/Zen'i no toresupasu
Сезон 1 Серия 5
6 октября 2003
Богиня едет в Японию (горячие источники) Yarisugi no wyôkurai
Сезон 1 Серия 6
13 октября 2003
Выдумка вне границ морали Megami no rainichi zhunan hen
Сезон 1 Серия 7
20 октября 2003
Синяя птица, которой не прикажешь Megami no rainichi onsen hen
Сезон 1 Серия 8
27 октября 2003
Сложный момент пятого урока Jingi naki fyanshî
Сезон 1 Серия 9
3 ноября 2003
Заложник бессмысленного компромисса Mama naranai burûbâdo
Сезон 1 Серия 10
10 ноября 2003
Враждебные действия, которые пресеклись Gojikanme no hotto supotto
Сезон 1 Серия 11
17 ноября 2003
Горячая точка 5-го периода Dakyô muyô no hosutêji
Сезон 1 Серия 12
17 ноября 2003
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